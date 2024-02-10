07:20, 10 февраля

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала детали ночного обстрела "Шахедами". По ее словам, было три волны атаки, непосредственно по Одессе враг направил 9 беспилотников. Все 9 дронов были уничтожены.

В то же время обломки повредили объект припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.