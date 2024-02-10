03:57, 10 лютого

Ігор Терехов повідомив про влучання "Шахеда" по автозаправній станції у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок цього стався вилив палива. За словами міського голови, паливо розтеклося вулицею з приватними будинками, вони спалахнули.

Станом на 01:00 повністю згоріли 14 будинків, евакуювали 50 людей. Ще чотирьох евакуювали з пожеж, зокрема – двох дітей.