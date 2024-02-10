Про головні події дня станом на 10 лютого, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Знищено 18 з 26 дронів
Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 18 із 26 ударних БПЛА типу "Шахед-136/131". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на ранок
Ворог атакував Одесу 9 "Шахедами"
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла деталі нічного обстрілу "Шахедами". За її словами, було три хвилі атаки, безпосередньо по Одесі ворог спрямував 9 безпілотників. Усі 9 дронів були знищені.
Водночас уламки пошкодили об'єкт припортової інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.
Жертва в Харкові
У Харкові внаслідок пожежі, спровокованої влучанням ворожих "Шахедів" в АЗС, загинула людина, повідомляє Харківська обласна прокуратура в суботу вночі.
У Харкові влучання в АЗС
Ігор Терехов повідомив про влучання "Шахеда" по автозаправній станції у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок цього стався вилив палива. За словами міського голови, паливо розтеклося вулицею з приватними будинками, вони спалахнули.
Станом на 01:00 повністю згоріли 14 будинків, евакуювали 50 людей. Ще чотирьох евакуювали з пожеж, зокрема – двох дітей.
Росіяни запустили безпілотники
З вечора росіяни запустили безпілотники, у Харкові лунали вибухи. Після півночі кореспондент Суспільного повідомив, що щонайменше сім приватних будинків, господарчих споруд і гаражів горять на одній з вулиць у Немишлянському районі.