Об этом заявила пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, враг направил 9 дронов непосредственно на Одессу.

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Зафиксировано три волны атак. "Шахеды" тяготели к припортовой инфраструктуре. Это и юг Одесской области, и сама Одесса. В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура,

– отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь уточнила, что защитникам неба удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками поврежден объект припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.

По ее словам, дальше события развивались стремительно. Враг направил беспилотников на Юг региона, в частности Подунавье. Под ударом была припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Итоги третьей волны атаки, как отметила Гуменюк, еще устанавливают.

Заметьте. В Одессе и Одесской области этой ночью была достаточно длительная воздушная тревога. Налет БпЛА длился более 6 часов суммарно, атака состоялась в 2 этапа с паузой между волнами – 2 с половиной часа. Жители Измаила Одесской области сообщали о звуках взрывов. Впоследствии мэр города Андрей Абрамченко сообщил о работе ПВО. Через Рени и Измаил Украина экспортирует сельхозпродукцию. Дунайские и черноморские порты Одессы регулярно подвергаются российским ударам дронами и ракетами, после выхода России из соглашения об экспорте украинской сельхозпродукции.

Ночная атака врага: главное