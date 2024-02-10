Об этом заявила пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, враг направил 9 дронов непосредственно на Одессу.
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Зафиксировано три волны атак. "Шахеды" тяготели к припортовой инфраструктуре. Это и юг Одесской области, и сама Одесса. В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура,
– отметила Гуменюк.
Пресс-секретарь уточнила, что защитникам неба удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками поврежден объект припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.
По ее словам, дальше события развивались стремительно. Враг направил беспилотников на Юг региона, в частности Подунавье. Под ударом была припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.
Итоги третьей волны атаки, как отметила Гуменюк, еще устанавливают.
Ночная атака врага: главное
- Враг запустил на территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений.
- Взрывы раздавались в Харькове и Одессе. В Харькове зафиксировано попадание в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура.
- В результате попадания по АЗС, уничтожено более 14 домов. Погибли семь человек, в том числе трое детей: 4 и 7 лет и младенец, которому около шести месяцев.
- По данным Воздушных сил, ночью силы ПВО уничтожили 23 из 31 запущенных Россией дронов. 23 "Шахеды" уничтожили в пределах Одесской и Харьковской областей.