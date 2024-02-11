Глава держави наголосив, що з вечора 10 лютого по ранок 11 лютого нашим захисникам вдалося знищити 40 "Шахедів". Це більшість дронів-камікадзе, які Росія випустила по Україні цієї ночі.

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Більшість збили мобільні вогневі групи

Як зауважив Володимир Зеленський, майже всі збиті дрони-камікадзе – справа рук мобільних вогневих груп. Знищували повітряні цілі ворога у Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградсткій, Черкаській і Дніпропетровській областях.

І зараз – передусім – я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами й ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз,

– зазначив президент.

Глава держави подякував кожному воїну, котрий щодня на бойовому чергуванні боронить нашу інфраструктуру і наших людей. Він зазначив, що від початку року вдалося збити вже 359 "Шахедів", запущених росіянами."

"Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року", – зазначив він.