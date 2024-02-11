Глава государства подчеркнул, что с вечера 10 февраля по утро 11 февраля нашим защитникам удалось уничтожить 40 "Шахедов". Это большинство дронов-камикадзе, которые Россия выпустила по Украине этой ночью.

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Большинство сбили мобильные огневые группы

Как отметил Владимир Зеленский, почти все сбитые дроны-камикадзе – дело рук мобильных огневых групп. Уничтожали воздушные цели врага в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградсткой, Черкасской и Днепропетровской областях.

И сейчас – прежде всего – я хочу поблагодарить всех наших защитников неба, которые каждую ночь, каждый день отражают российские атаки дронами и ракетами. Настолько, насколько это позволяет сила нашей ПВО сейчас,

– отметил президент.