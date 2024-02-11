Президент України призначив Юрія Содоля на посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ, Ігоря Скибюка на пост командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувачем Сил територіальної оборони Ігоря Плахуту. Що відомо про нових командувачів різних родів військ Збройних Сил – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про військову діяльність Юрія Содоля

Генерал-лейтенант Юрій Содоль до призначення на нову посаду був командувачем Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Він перебував на передовій на одних з найскладніших ділянок фронту.

Протягом своєї військової кар'єри генерал Содоль неодноразово доводив свою мужність. З 2014 року він командував 25 окремою повітряно-десантною бригадою, ведучи свої війська від запеклих боїв за Рубіжне до штурму Ямполя, оборони Донецького аеропорту та надважливого завдання прикриття виходу українських військ з Дебальцевого.

Свою військову хватку генерал отримав завдяки прекрасній освіти. Закінчивши середню школу в Маріуполі в 1988 році, він продовжив освіту в Сумському вищому артилерійському командному училищі в 1992 році та Національній академії оборони імені Черняховського в Києві у 2022 році. Його кваліфікація включає офіцерську підготовку з оперативно-тактичних питань, з додатковою спеціалізацією на оперативному та стратегічному рівнях у 2015 році.



Юрій Содоль став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ / Фото Міноборони України

Відданий слуга України, генерал Содоль з честю служив своїй країні протягом десятиліть. У 1990-х роках він служив в артилерійському полку в Дніпропетровській області, а у 2003 році приєднався до аеромобільних військ Збройних Сил України.

Визнаючи виняткову доблесть і відданість справі, генерал Содоль був відзначений кількома престижними нагородами. У 2022 році він був ушанований званням Героя України. Крім того, він був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" у 2010 році та отримав почесні ордени "За мужність" III ступеня у 2014 році та Богдана Хмельницького III ступеня у 2015 році.

Наразі Юрій Содоль обіймає посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Чим відзначився Ігор Скибюк

Бригадний генерал Ігор Скибюк до призначення на свою посаду був начальником штабу – заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Розпочавши службу у 1998 році командиром взводу у 80 десантно-штурмовій бригаді, генерал Скибюк стрімко піднявся по службі й став командиром цієї бригади. Цю посаду він обіймає з 2022 року.



Ігор Скибюк – новий командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ / Фото "Армія FM"

Варто зазначити, що саме 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада під керівництвом генерала Скибюка стала ініціатором успішного наступу в Харківській області, здійсненого Збройними Силами України. Це військове формування знищувало противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма.

За видатні військові заслуги полковник Скибюк був ушанований високого звання Героя України. Також він є лицарем ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, які отримав у 2022 році.

Зараз Ігоря Скибюка призначили командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Якою була діяльність в ЗСУ Ігоря Плахути

Генерал-майор Ігор Плахута у 2009 році був командиром 169 Навчального центру Збройних Сил України. З 2014 року він обійняв посаду начальника Південного територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ.



Ігор Плахута (зліва) став командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ / Фото з фейсбуку Вадима Філашкіна

Крім того, Плахута також служив заступником командира оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця". Тобто він був фактично "правою рукою" новопризначеного Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського під час їхнього спільного перебування у "Хортиці".

Нині генерал-майор Ігор Плахута обіймає поважну посаду командувача Сил територіальної оборони.