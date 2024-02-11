Окрім Скибюка цього дня Володимир Зеленський призначив ще 3 командувачів у різні роди військ. Що відомо про нового командувача Десантно-Штурмових військ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Ігоря Скибюка

Бригадний генерал Ігор Скибюк народився 1976 року. Він розпочав свою військову кар'єру у 1998 році на посаді командира взводу 80 десантно-штурмової бригади, що базується у Львові. Завдяки своїй відданості та майстерності він швидко став командиром бригади, посаду, яку обіймає з 2022 року.

Генерал також активно брав участь у бойових діях на Сході України з 2014 року. У 2016 році Ігор Скибюк був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях "Кленова арка – 2016".



Ігор Скибюк – новий командувач Десантно-Штурмових військ ЗСУ / Фото 80 окремої десантно-штурмової бригади

Слід зазначити, що під керівництвом генерала Скибюка 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада відіграла ключову роль в ініціюванні успішного наступу у Харківській області. Це військове з'єднання завдало відчутного удару по ворожих силах у Балаклії, Куп'янську та Ізюмі.

За видатні військові заслуги полковник Скибюк був відзначений високим званням Героя України у 2022 році. Крім того, він був ушанований званням кавалера ордена Богдана Хмельницького, отримавши у 2022 році ордени II та III ступені цієї престижної нагороди.

До свого нового призначення Ігор Скибюк обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача Десантно-Штурмових військ Збройних Сил України.

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