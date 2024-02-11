Кроме Скибюка в этот день Владимир Зеленский назначил еще 3 командующих в различные роды войск. Что известно о новом командующем Десантно-Штурмовых войск – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об Игоре Скибюке

Бригадный генерал Игорь Скибюк родился в 1976 году. Он начал свою военную карьеру в 1998 году в должности командира взвода 80 десантно-штурмовой бригады, базирующейся во Львове. Благодаря своей преданности и мастерству он быстро стал командиром бригады, должность, которую занимает с 2022 года.

Генерал также активно участвовал в боевых действиях на Востоке Украины с 2014 года. В 2016 году Игорь Скибюк был командующим украинских частей в международных учениях "Кленовая арка – 2016".



Игорь Скибюк – новый командующий Десантно-Штурмовых войск ВСУ / Фото 80 отдельной десантно-штурмовой бригады

Следует отметить, что под руководством генерала Скибюка 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада сыграла ключевую роль в инициировании успешного наступления в Харьковской области. Это военное соединение нанесло ощутимый удар по вражеским силам в Балаклее, Купянске и Изюме.

За выдающиеся военные заслуги полковник Скибюк был отмечен высоким званием Героя Украины в 2022 году. Кроме того, он был удостоен звания кавалера ордена Богдана Хмельницкого, получив в 2022 году ордена II и III степени этой престижной награды.

До своего нового назначения Игорь Скибюк занимал должность начальника штаба – заместителя командующего Десантно-Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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