Наев отметил, что узнал о решении о своем увольнении из средств массовой информации. Он отметил, что продолжит быть верным Украине и будет двигаться вперед.
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Наев прокомментировал увольнение с должности командующего
Генерал отметил, что должность командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины он занимал с 2020 года. По его словам, это были сложные времена, в частности, один из самых тяжелых периодов истории Украины, но вместе украинцы с достоинством прошли этот путь.
Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!
– написал Наев.
Он также отметил, что украинцы умеют творить чудеса, поэтому верит в каждого из наших граждан.
"Мечтаю о нашей победе и знаю, что этот день наступит!" – заверил генерал.
Сергей Наев также поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку. Он также сказал, что склоняет голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора.
Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им дань уважения и память,
– сказал генерал.
Кроме того, он сердечно поблагодарил всех украинцев за патриотизм и значительную помощь нашей армии. Он отметил, что несокрушимая вера в Вооруженные Силы Украины придает сил и вдохновения на дальнейшую борьбу с противником.
Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил ВСУ
- Владимир Зеленский 11 февраля принял кадровые решения относительно изменения командующих различных родов войск ВСУ. В частности, это решение касалось командующих Сухопутных войск, Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны.
- Вместо Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины стал Юрий Солодь. Он с 2018 года занимал должность командующего Морской пехоты.
- Стоит отметить, что за один день в Вооруженных силах сменилось 4 командующие в разных родах войск. Все, что известно о новых командующих – читайте в материале.