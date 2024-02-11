Наєв зазначив, що дізнався про рішення щодо свого звільнення зі Засобів масової інформації. Він наголосив, що продовжить бути вірним України й буде рухатися вперед.

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Наєв прокоментував звільнення з посади командувача

Генерал зазначив, що посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України він обіймав з 2020 року. За його словами, це були складні часи, зокрема, один з найважчих періодів історії України, але разом українці з гідністю пройшли цей шлях.

Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!

– написав Наєв.

Він також зазначив, що українці вміють творити дива, тому вірить в кожного з наших громадян.

"Мрію про нашу перемогу і знаю, що цей день настане!", – запевнив генерал.

Сергій Наєв також подякував усім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку. Він також сказав, що схиляє голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора.

Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять,

– сказав генерал.

Крім того, він сердечно подякував усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Він зазначив, що незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником.

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