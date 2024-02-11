Наєв зазначив, що дізнався про рішення щодо свого звільнення зі Засобів масової інформації. Він наголосив, що продовжить бути вірним України й буде рухатися вперед.
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Наєв прокоментував звільнення з посади командувача
Генерал зазначив, що посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України він обіймав з 2020 року. За його словами, це були складні часи, зокрема, один з найважчих періодів історії України, але разом українці з гідністю пройшли цей шлях.
Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!
– написав Наєв.
Він також зазначив, що українці вміють творити дива, тому вірить в кожного з наших громадян.
"Мрію про нашу перемогу і знаю, що цей день настане!", – запевнив генерал.
Сергій Наєв також подякував усім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку. Він також сказав, що схиляє голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора.
Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять,
– сказав генерал.
Крім того, він сердечно подякував усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Він зазначив, що незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником.
Зеленський призначив нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ
- Володимир Зеленський 11 лютого ухвалив кадрові рішення стосовно зміни командувачів різних родів військ ЗСУ. Зокрема, це рішення стосувалося командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони.
- Замість Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних Сил України став Юрій Солодь. Він з 2018 року обіймав посаду командувача Морської піхоти.
- Варто зазначити, що за один день у Збройних силах змінилося 4 командувачі в різних родах військ. Усе, що відомо про нових командувачів – читайте у матеріалі.