Ранее он был первым заместителем министра обороны как при Резникова, так и при Умерова. Что еще известно о новоназначенном командующем Сухопутных войск – рассказывает 24 Канал.

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Назначение Павлюка

Утром 11 февраля на сайте президента появился указ о назначении Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками. Днем ранее Кабмин уволил его с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова – в связи с переходом на другую работу.

Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутных войск / фото из фейсбука

Деятельность с 2014 года

Генерал Павлюк сыграл решающую роль в защите Украины от российской агрессии, занимая ряд важных военных должностей. Уже с марта 2014 года военный принимал активное участие в обороне Украины от оккупантов как командир 24 отдельной механизированной бригады. В частности, под его руководством происходило освобождение Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.

Также в августе 2014 года части бригады Павлюка приняли участие в так называемом "Изваринском прорыве". Украинским войскам удалось выйти из полуокружения вдоль границы. Бригада генерала продолжили борьбу на восточных участках Украины.

С 2015 по 2017 год генерал Павлюк занимал должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год был назначен командующим – пока не был назначен на должность командующего Операции объединенных сил. Произошло это 28 июля 2021 года.

Интересный факт! Александр Павлюк родился в Звягеле, Житомирской области. Это также родной город "железного генерала" – Валерия Залужного.

Деятельность после 2022 года

Уже во время полномасштабного вторжения под руководством Павлюка, в частности. проходила оборона населенных пунктов на Востоке. Военные ООС удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей.

В марте 2022 года генерал Павлюк был назначен руководителем Киевской ОВА, где сыграл ключевую роль в организации обороны Киева и прилегающих районов. Он оставался на этой должности до мая того же года.

В феврале 2023 года он стал первым заместителем тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Он стал единственным заместителем, который сохранил должность после отставки экс-министра обороны Украины и продолжил работу в команде Умерова.

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