Эту должность Павлюк стал занимать вместо Александра Сырского, которого назначили главнокомандующим ВСУ. Соответствующее назначение уже есть на сайте президента Украины.
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Павлюк стал командующим Сухопутными войсками ВСУ
На сайте президента Украины появился новый указ с назначением Павлюка на новую должность. Этот документ датирован 11 февраля 2024 года.
Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,
– говорится в документе.
Стоит отметить, что накануне генерал, по решению Кабинета министров, был уволен с должности первого заместителя Министра обороны Украины. Тогда сообщали, что это произошло в связи с переходом Павлюка на новую работу.