Эту должность Павлюк стал занимать вместо Александра Сырского, которого назначили главнокомандующим ВСУ. Соответствующее назначение уже есть на сайте президента Украины.

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Павлюк стал командующим Сухопутными войсками ВСУ

На сайте президента Украины появился новый указ с назначением Павлюка на новую должность. Этот документ датирован 11 февраля 2024 года.

Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,

– говорится в документе.

Стоит отметить, что накануне генерал, по решению Кабинета министров, был уволен с должности первого заместителя Министра обороны Украины. Тогда сообщали, что это произошло в связи с переходом Павлюка на новую работу.