Цю посаду Павлюк став обіймати замість Олександра Сирського, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ. Відповідне призначення вже є на сайті президента України.

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Павлюк став командувачем Сухопутних військ ЗСУ

На сайті президента України з'явився новий указ з призначенням Павлюка на нову посаду. Цей документ датовано 11 лютого 2024 року.

Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України,

– мовиться в документі.

Варто зазначити, що напередодні генерал, за рішенням Кабінету міністрів, був звільнений з посади першого заступника Міністра оборони України. Тоді повідомляли, що це сталося у зв'язку з переходом Павлюка на нову роботу.

Що відомо про військову діяльність Олександра Павлюка

Генерал Павлюк відіграв вирішальну роль у захисті України від російської агресії, обіймаючи низку важливих військових посад.

Його блискуча кар'єра включає командування українським миротворчим контингентом в Косово з липня 2006 по квітень 2007 року, а також командування 24-ю окремою механізованою бригадою з 2010 по 2015 рік.

З початку війни з Росією на Сході України, Павлюк на посаді комбрига брав активну участь у відбитті російської агресії проти України, починаючи з березня 2014 року. Під його командуванням бригада продемонструвала виняткову доблесть під час звільнення таких ключових міст, як Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ та Лисичанськ.

З 2015 по 2017 рік генерал Павлюк обіймав посаду першого заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік був призначений командувачем.



Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ ЗСУ / Фото з фейсбуку Олександра Павлюка

На знак визнання його досвіду та лідерських якостей генерал Павлюк обійняв посаду командувача Командування підготовки Сухопутних військ з 2020 року по липень 2021 року.

Згодом, з липня 2021 року по березень 2022 року, йому було довірено критично важливу посаду Командувача Операції об'єднаних сил, де він керував оборонними зусиллями на сході України в умовах повномасштабного російського вторгнення.

У березні 2022 року генерал Павлюк був призначений керівником Київської ОВА, де відіграв ключову роль в організації оборони Києва та прилеглих районів. Він залишався на цій посаді до травня того ж року.

Продовжуючи демонструвати свої виняткові здібності, генерал Павлюк служив заступником командувача Сухопутних військ України під керівництвом генерала Олександра Сирського з травня 2022 по лютий 2023 року. Після цього, з лютого 2023 року по 10 лютого 2024 року, він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.