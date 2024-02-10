Зазначимо, що після приходу на посаду Рустема Умєрова Павлюк став єдиним заступником, який залишився у команді. До цього він займав цю ж посаду за Олексія Рєзнікова.
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Звільнення Павлюка
Кабінет Міністрів України 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Зазначається, що причиною такого рішення є перехід на іншу роботу. Водночас наразі офіційно не надходило повідомлень, яку ж посаду наразі займе Павлюк.
Пане Генерале, честь працювати з вами. Наступні завдання та виклики попереду. Переможемо разом,
– написав Умєров.
Павлюк займав посаду першого заступника з 21 лютого 2022 року. Спочатку він працював у команді тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова, а згодом став єдиним, хто зберіг посаду з приходом Рустема Умєрова.
Зазначимо, що генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк з початком повномасштабного вторгення керував обороною країни на Сході. Потім деякий час очолював Київську обласну військову адміністрацію. З травня 2022 по 21 лютого 2023 року Павлюк був начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва. Потім його призначили першим заступником міністра оборони.
Оновлення з приходом Сирського
- Ввечері 8 лютого стало відомо про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його посаду зайняв Олександр Сирський. Президет Володимир Зеленський зазначив, що війську потрібне оновлення.
- Голова нашої держави Зеленський у своєму зверненні від 8 лютого вже назвав імена потенційних керівників військових підрозділів, які прийдуть з оновленням керівництва. Серед кандидатів у команду Сирського називали Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігора Скибюка, Павла Паліса, Вадима Сухаревського. Детально, що відомо про цих військових – читайте у матеріалі 24 Каналу.
- Вже 9 лютого Володимир Зеленський змінив склад РНБО та Ставки верховного головнокомандувача. Президент вивів Валерія Залужного та увів туди Олександра Сирського. Окрім цього, зміни торкнулися з Генштабу. З посади голови було звільнено Сергія Шапталу – на його місце призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича.