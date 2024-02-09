Міністр Оборони Рустем Умєров повідомив, що 9 лютого представив у Генеральному Штабі нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Міністр оборони представив Сирського перед Генштабом

Під час представлення Сирського був присутній Валерій Залужний. Умєров подякував йому за лідерство у непростий час і пророблену роботу.

Сьогодні представив у Генеральному Штабі нового Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського,

– повідомив Умєров.

Як Міністр оборони, він гарантував всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних Сил України.

Оборона – в надійних руках. До Перемоги,

– додав він.

До слова, раніше Сирський зробив першу заяву на новій посаді. Він також розповів, які задачі перед ним стоять.