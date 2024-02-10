Натомість туди ввели нового головнокомандувача Олександра Сирського. Нагадаємо, він офіційно зайняв цю посаду 8 лютого.

Дивіться також Герой України та керівник знакових операцій: біографія нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Зміни з приходом Сирського

На сайті Офісу президента 9 лютого з'явилися укази президента, за якими Зеленський вводить у склад РНБО та Ставки верховного головнокомандувача Олександра Сирського. Окрім цього, звідти виводять Валерія Залужного.

Зазначимо, що зі складу Ради національної безпеки та оборони вивели й колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Її відставку підтримали у раді 7 лютого. За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати.

Додамо! Того ж дня зміни торкнулися й Генштабу. Володимир Зеленський указом звільнив голову Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, натомість призначивши на його місце генерал-майора Анатолія Баргилевича. Окрім цього, за словами президента, Сирський визначився з кандидатурами заступників. Відповідні укази з'являться незабаром.

Що передувало цьому