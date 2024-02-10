Вместо этого туда ввели нового главнокомандующего Александра Сырского. Напомним, он официально занял эту должность 8 февраля.

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Изменения с приходом Сырского

На сайте Офиса президента 9 февраля появились указы президента, по которым Зеленский вводит в состав СНБО и Ставки верховного главнокомандующего Александра Сырского. Кроме этого, оттуда выводят Валерия Залужного.

Отметим, что из состава Совета национальной безопасности и обороны вывели и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Ее отставку поддержали в совете 7 февраля. За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата.

Добавим! В тот же день изменения коснулись и Генштаба. Владимир Зеленский указом уволил главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, вместо этого назначив на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Кроме этого, по словам президента, Сырский определился с кандидатурами заместителей. Соответствующие указы появятся вскоре.

Что предшествовало этому