Сырский в кругу людей, которых Минобороны Украины считает творцами новых побед ВСУ – "атлантов, держащих операцию на своих плечах".

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24 Канал собрал главные факты из биографии генерала-полковника Александра Сырского – что известно о нем, его военной карьере, успехах, обороне Киева, Бахмуте и т.д.

Биография Александра Сырского

Александру Сырскому – 57 лет. Родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области РСФСР.

Сырский служит в Украине с первых лет ее независимости. Получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и в Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.

Военная карьера

Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ.

В 1986 году начал службу командиром мотострелкового взвода. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, впоследствии возглавил полк этой дивизии.

В начале 2000-х годов Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. Получил звание генерал-майора в 2009 году.

По состоянию на 2013 год был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ и был привлечен к сотрудничеству с НАТО. Так, в ноябре того же года Сырский от имени Министерства обороны в штаб-квартире НАТО обсуждал изменения в украинской армии в соответствии со стандартами Альянса.



Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего / Фото EPA

Российско-украинская война: 8 лет командования АТО/ООС

С началом боевых действий на Востоке Украины Александр Сырский возглавил штаб АТО. Был одним из командиров во время боев под Дебальцево и в Углегорске, а также координировал группу "Барс", которая прикрывала отход украинских войск из самого Дебальцево.

Важно! За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сырский награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени и получил звание генерал-лейтенанта.

В 2016 году возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе.

А уже через год – в 2017 году – стал командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую позже сменили на Операцию объединенных сил.

Командующий Сухопутными войсками

С 6 мая по 5 августа 2019 года Сырский был командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ.

5 августа 2019 года стал Командующим Сухопутных войск ВСУ. Этот пост он занимает до сих пор, и именно в этой роли генерал-полковник участвует в обороне от российских захватчиков с начала полномасштабного российского вторжения.

Новаторство Сырского в СВ

Под руководством Сырского была введена новая система управления, подобная G-структуре НАТО. Целью системы является формирование сил путем подготовки войск и квалифицированного военного персонала, а также формирование и подготовка резервов.

Командование Сухопутных войск создало в своей структуре три командования, а именно командование подготовки, командование материально-технического обеспечения и командование территориальной обороны. Это кардинально отличается от того, что предусматривала советская система управления, которой руководствовалось украинское войско раньше.

Сырский успешно продолжил внедрять те реформы, которые помогли украинской армии быть более гибкой на поле боя и идти вперед в своем развитии значительно дальше, чем армия противника.



Александр Сырский на фронте / Фото Сухопутных войск

Полномасштабное вторжение: оборона Киева и контрнаступление на Херсон

Роль Александра Сырского в противостоянии российским захватчикам на украинской земле неоспорима. Именно он командовал обороной Киева в первые критические недели вторжения России.

Обратите внимание! За успешную оборону столицы генерал-полковник был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года – удостоен звания Героя Украины.

Киевская оборонная операция и последующие наступательные действия имели решающее значение, прежде всего в психологическом плане. С нее началось освобождение Украины, наши войска завладели оперативной инициативой,

– рассказал недавно Александр Сырский в интервью.

В сентябре 2022 года Александр Сырский отвечал за контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в ходе которого были освобождены сотни населенных пунктов, оккупированных в первые месяцы российского вторжения, среди них: Балаклея, Купянск, Изюм.



Александр Сырский руководил обороной Киева / Фото Сухопутных войск

Оборона Бахмута

Александр Сырский часто ездит на передовую и лично встречается с бойцами на самых "горячих" участках фронта, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов. Последние визиты Сырского были в Бахмут, который является эпицентром боевых действий на Востоке.

Главной задачей Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, по словам Сырского, является ослабление превосходящих сил войск России.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский наградил Александра Сырского Орденом Богдана Хмельницкого I степени – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.