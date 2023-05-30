Более того, у самых украинских военных будут вопросы к тем, кто решил их разыскивать. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

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Безумные идеи следственного комитета России

Комментируя безумные заявления страны-террористки, Михаил Подоляк иронически отметил, что, очевидно, сегодня день открытых дверей в специальных стационарных врачебных заведениях.

Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы. Придут к этим людям, которые там написали, и зададут определенные им вопросы встречные. Пусть они немного подождут,

– сказал советник ОП.

Михаил Подоляк также сравнил Россию с условным бандитом, который стал прокурором или главой следственного комитета, и подчеркнул, что даже при этом он не может "свои понятийные вещи маскировать под выполнение какого-то закона, объявлять кого-то в розыск". И это нужно будет донести до страны-оккупантки.

Ведь именно бандиты должны сидеть на скамье подсудимых. И, как подчеркнул советник, это будет сделано украинскими вооруженными силами.

Россия сама себя дискредитирует

Также Михаил Подоляк отметил, что если говорить серьезно, то такие объявления "окончательно дискредитируют Россию как страну, имеющую хотя бы какую-нибудь каплю адекватности". Ведь она сначала развязала неспровоцированную войну в соседнем государстве, более года убивает и мордует ее граждан, а затем объявляет в розыск тех, кто противостоит ей в этой агрессии.

Вы начали войну, у нас сегодня преступление агрессии уже практически доказано, 24 февраля вы начали эту агрессию… вы начали войну. И вы к войне относитесь так, что даже якобы вы имеете какие-то влияния на украинскую действительность. Нет,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он подчеркнул, что война России против Украины завершится и завершится справедливо – проигрышем страны-оккупантки. Ведь не может существовать масштабное государство, которое долгое время все боялись и которое:

нарушает правила межгосударственного общения,

абсолютно игнорирует международное право,

постоянно в любом удобном случае использует ядерный или другой конвенционный шантаж.

Должны это остановить, иначе мир всегда будет нестабильным, а Украина будет постоянно под давлением начала другого этапа войны. Нам с вами это не нужно, и поэтому мы готовы вместе с Залужным и Сырским прийти в следственный комитет и соответственно (выразить – 24 Канал) встречные претензии. Ну, и арестовать их там, наверное,

– подытожил советник Офиса президента.

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