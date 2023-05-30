Кроме того, Кремль его подозревает в причастности к вероятному "обстрелу мирного населения на Донбассе". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россия разыскивает украинского главнокомандующего

Кремлевские власти разместили карточку генерала Валерия Залужного в своей базе поиска мвд. На этой карточке, как обычно, мотивы его розыска – не указали.



Залужного объявили в розыск в России / Фото из российских телеграм-каналов