Бронекатер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний. На МБАК установили современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.

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Военным передали еще один малый бронекатер

ВМС Украины передали малый бронекатер проекту 58155 "Гюрза-М", который получил название "Буча". Одна из его особенностей – низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. То есть такой катер сложно обнаружить радиолокационными и инфракрасными средствами.

Кроме того, он оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес. Главное предназначение малых бронированных артиллерийских катеров:

патрулирование в ближней морской зоне, а также реках и лиманах,

защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины,

противодействие вероятным высадкам десантных средств противника на побережье и тому подобное.

В церемонии передачи катера принимал участие главком Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный. Российская пропаганда в последние дни упорно распространяла фейки о его якобы "ранении".

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