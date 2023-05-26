Бронекатер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний. На МБАК установили современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.
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Военным передали еще один малый бронекатер
ВМС Украины передали малый бронекатер проекту 58155 "Гюрза-М", который получил название "Буча". Одна из его особенностей – низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. То есть такой катер сложно обнаружить радиолокационными и инфракрасными средствами.
Кроме того, он оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес. Главное предназначение малых бронированных артиллерийских катеров:
- патрулирование в ближней морской зоне, а также реках и лиманах,
- защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины,
- противодействие вероятным высадкам десантных средств противника на побережье и тому подобное.
В церемонии передачи катера принимал участие главком Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный. Российская пропаганда в последние дни упорно распространяла фейки о его якобы "ранении".
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Россияне разгоняли фейки о Залужном: коротко
- Российские пропагандисты распространяли лживую информацию о якобы ранении у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Фейк распространялся и в телеграмме, и в российских государственных СМИ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не верить в этот бред. Ведь такие вбросы – типичная попытка оккупантов деморализовать украинские войска.
- В свою очередь, полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан обнародовал видео с Валерием Залужным. Военнослужащие высмеяли российские фейки. Также Залужный поблагодарил всех украинцев и подчеркнул, что мы обязательно победим захватчиков.