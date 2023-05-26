Об этом 24 Каналу сообщил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. Он объяснил, почему нынешнюю операцию Вооруженных Сил Украины некорректно называть контрнаступлением.
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"Нет контрнаступления, есть продолжение стратегической оборонной операции. Цель у нее неизменна – это полное освобождение наших территорий. И создание в дальнейшем гарантий безопасности, чтобы Украина могла жить долго, мирно и счастливо", – прокомментировал Дзюба.
В рамках этой операции происходит маневровая, позиционная, мобильная оборона, активные действия ВСУ, встречные бои и т.д. Это, наверное, самая большая форма операции Вооруженных Сил Украины по значению и масштабу применения.
Зачем россияне запустили тезис о контрнаступлении
Больше информации о так называемом контрнаступлении ВСУ распространяла именно сторона врага. Подсчитав, когда Украина подготовит свои резервы, проанализировав, чем они могут быть оснащены по результатам военной помощи, россияне сделали вывод о вероятной дате начала контрнаступления.
Эта тема была запущена в информационное пространство для обсуждения, даже не как информационная операция, а просто потому, что россияне не знают о ходе, планах Украины и т.д. Этими обсуждениями они хотят спровоцировать получение большего объема информации о плане украинских защитников.
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План стратегической оборонной операции
Дзюба объяснил, почему действия украинских защитников нельзя называть контрнаступлением. Все потому, что контрнаступательная операция совсем по-другому планируется, по-другому определяется необходимый состав сил и средств, там другое оперативное построение и характер действий.
Мы этого не меняли. У нас была активизирована соответствующая ситуация, прописанная в плане обороны по отражению внешней вооруженной агрессии. В этом случае задействуется план стратегической оборонной операции, в нем есть все,
– подчеркнул военный.
Этот термин прижился потому, что раньше ВСУ преимущественно стояли в обороне определенных территорий, а сейчас готовы идти вперед, чтобы освобождать, поэтому украинцам кажется, что раньше была оборона, а сейчас наступление.
Как россияне готовятся к обороне временно оккупированных территорий
- На территории полуострова Крым россияне меняют места дислокации самолетов и кораблей. Там роют окопы прямо на пляжах, от чего пострадала чуть ли не половина крымских мест отдыха. Но военные уверяют, что это не спасет врага и его будет ждать много интересных сюрпризов.
- Наталья Гуменюк сообщила, что на юге оккупанты пытаются демонстрировать видимость активной подготовки к обороне. Так они создают эффект присутствия путём передвижения живой силы из одного района в другой.
- На востоке противник готовится переходить к глухой обороне. Там построена огромная сеть оборонительных сооружений. Речь идет о танковых холмах, минных полях и других инженерных сооружениях.