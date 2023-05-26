Про це 24 Каналу повідомив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба. Він пояснив, чому теперішню операцію Збройних Сил України некоректно називати контрнаступом.

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"Немає контрнаступу, є продовження стратегічної оборонної операції. Мета в неї незмінна – це повне визволення наших територій. І створення надалі гарантій безпеки, щоб Україна могла жити довго, мирно і щасливо", – прокоментував Дзюба.

В рамках цієї операції відбувається маневрова, позиційна, мобільна оборона, активні дії ЗСУ, зустрічні бої тощо. Це, певно, найбільша форма операції Збройних Сил України за значенням та масштабом застосування.

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Найбільше інформацію про так званий контрнаступ ЗСУ розповсюджувала саме сторона ворога. Підрахувавши, коли Україна підготує свої резерви, проаналізувавши, чим вони можуть бути оснащені за результатами військової допомоги, росіяни зробили висновок про імовірну дату початку контрнаступу.

Ця тема була запущена в інформаційний простір для обговорення, навіть не як інформаційна операція, а просто тому, що росіяни не знають про перебіг, про плани України тощо. Шляхом цих обговорень вони хочуть спровокувати отримання більшого обсягу інформації про план українських захисників.

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План стратегічної оборонної операції

Дзюба пояснив, чому дії українських оборонців не можна називати контрнаступом. Все тому, що контрнаступальна операція зовсім по-іншому планується, по-іншому визначається необхідний склад сил та засобів, оперативна побудова та характер дій.

Ми цього не змінювали. В нас була активізована відповідна ситуація, яка прописана у плані оборони щодо відбиття зовнішньої збройної агресії. В цьому випадку залучається план стратегічної оборонної операції, в ньому є все,

– наголосив військовий.

Цей термін прижився тому, що раніше ЗСУ переважно стояли в обороні певних територій, а зараз готові йти вперед, аби визволяти, тому українцям здається, що раніше була оборона, а зараз буде наступ.

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