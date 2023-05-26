Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, дії росіян важко назвати серйозними чи загрозливими.

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Як окупанти почувають себе на Півдні перед контрнаступом

Окупанти намагаються демонструвати видимість активної підготовки до оборони окупованих територій.

Вони створюють ефекти нарощення власної присутності шляхом ротації з одного району в інший,

– зауважила вона.

За її словами, та кількість техніки та особового складу є підконтрольною українським силам.

Росіяни стягують свої останні потужності на Джарилгач для проведення додаткових тренувань, здійснення ефекту мілітаризації острова.

"Вони розуміють, що пересуватися поблизу лівого берега для них вкрай небезпечно", – наголосила Гуменюк.

Тож росіяни намагаються знаходити для себе глибші позиції для облаштування місць дислокації.

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