Сергій Аксьонов почав створювати приватну армію. Гауляйтер назвав ці формування "добровольчими батальйонами". У народі його найманців вже прозвали "аксьонівцями".
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Які існують приватні армії у Криму
Окупаційна адміністрація півострова наразі створила дві приватні кампанії – "Тавриду" та "Лівадію". До їхнього складу увійшли колаборанти та загарбники, що брали участь у незаконній окупації півострова у 2014 році. Це переважно російські козаки та колишні антимайданівці. Наразі вони зосереджені на Херсонському за Запорізькому напрямках.
Так звані "аксьонівці" / Фото з соцмереж
"Тавридою" керує Антон Сироткін. Це помічник Аксьонова, що називає себе "отаманом Чорноморського козачого війська". Він був членом партії "Русское единство", а пізніше вступив до політсили "Единая Россия". Під час незаконної анексії Криму Сироткін створював "загони самооборони". У "Тавриди" є штурмова рота "Севастополь", яку очолює Олег Гасанов. Він організував акції Антимайдану.
Окупант Сироткін / Скріншот з відео
"Лівадія" має пряме відношення до 150-ої мотострілецької дивізії з Ростовської області. Її найманці укладають одразу 2 контракти – з воєнною організацією БАРС-30 та ПВК "Конвой". Керує цими "конвойцями" Констянтин "Мазай" Пікалов. Цей окупант відомий своєю причетністю до ПВК "Вагнера" та появою у розслідуваннях Bellingcat.
Російський загарбник "Мазай" / Скріншот з відео
Чому на півострові зосереджено стільки ПВК
Андрій Черняк заявив, що росіяни будують оборонні лінії у Криму та на півдні Херсонської області. За його словами, окупанти чітко усвідомлюють неминучість боїв на території Кримського півострова.
Представник ГУР МО України також розповів про переживання окупаційної адміністрації. Ватажки розчарувалися в армії Росії. Вони ставлять під сумнів спроможність російських військових захистити сім'ї та награбоване майно загарбників й колаборантів.
Вони не впевнені у цілісності Російської Федерації. Якщо Росія почне "сипатися", то от вони матимуть ПВК, які будуть захищати їхні статки, родин,
– сказав Черняк.
Звідки беруться гроші для найманців
Як пояснив український розвідник, фінансування ПВК отримають з різних джерел. Наприклад, Аксьонов збирав гроші з комерсантів у Криму для своєї приватної армії.
Черняк заявив, що з одного боку вони роблять це примусово. Але з іншого боку бізнесмени хочуть захистити себе та свої статки. Окупанти пообіцяли їм евакуацію з півострова у разі контрнаступу ЗСУ.
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