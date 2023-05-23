Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він впевнений, що не дарма ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин протягом року кидає звинувачення в бік найвищих військових керівників Росії, а також обзиває їх останніми словами.

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Винних визначили давно

Піонтковський зауважив, що сміливість Пригожина в його інформаційній атаці на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Валєрія Герасимова була керованою. Вона розпочалась після відступу російських військ з Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Виникла стандартна ситуація в фашистській державі. Коли воно зазнає поразки, потрібно пояснити народу, хто винний: великий фюрер зі своїм дурним задумом чи бездарні генерали, які не виконали його геніальний план,

– зазначив публіцист.

Саме це й було доручено робити Пригожину. І він переконує протягом року, що вони зрадники, злодії, які розікрали армію. І зараз це стало загальною думкою в російському суспільстві.

"Путін й розпочав операцію з дискредитації російських генералів, щоб врятувати своє обличчя. Але коли Пригожин 9 травня згадав про "веселого дідуся", стало зрозуміло, що напевно, Путін вже не керує процесами в Росії", – припустив Піонтковський.

Андрій Піонтковський припустив, кого в Росії звинуватять в поразці у війні: дивіться відео

У Пригожина новий хазяїн

Проте в ситуації, коли війна програється, керманичам Росії потрібно зберегти владу. І для цього потрібно назначити винних, яких вже практично підготували. Але у них залишилась ще одна місія: їх мають визнати винними за найбільші поразки у війні.

Перший великий репутаційний успіх України – знищення Кримського моста, звільнення Мелітополя чи вхід ЗСУ до Донецька – стане тригером для давно замисленого плану. Зрадників заарештують і звинуватять у тому, що вони завдали страшного удару Росії,

– наголосив публіцист.

А російському народу будуть розповідати, що його штовхнули у цю безглузду війну негідники, які його обдурили – Шойгу, Герасимов та російські олігархи, яких теж оголосять зрадниками.

Поразку ж Росії у війні пояснять тим, що армія країни-агресорки воювала з коаліцією з 60 держав, і тому вона вимушена відступити.

"Пригожин до 9 травня працював на Путіна, а зараз – безпосередньо на російських олігархів Ковальчуків. І перш за все на Євгенія Ковальчука – єдиної людини, на якого Путін дивиться знизу догори", – зауважив Андрій Піонтковський.

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