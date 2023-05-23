Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він впевнений, що не дарма ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин протягом року кидає звинувачення в бік найвищих військових керівників Росії, а також обзиває їх останніми словами.
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Винних визначили давно
Піонтковський зауважив, що сміливість Пригожина в його інформаційній атаці на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Валєрія Герасимова була керованою. Вона розпочалась після відступу російських військ з Київської, Чернігівської та Сумської областей.
Виникла стандартна ситуація в фашистській державі. Коли воно зазнає поразки, потрібно пояснити народу, хто винний: великий фюрер зі своїм дурним задумом чи бездарні генерали, які не виконали його геніальний план,
– зазначив публіцист.
Саме це й було доручено робити Пригожину. І він переконує протягом року, що вони зрадники, злодії, які розікрали армію. І зараз це стало загальною думкою в російському суспільстві.
"Путін й розпочав операцію з дискредитації російських генералів, щоб врятувати своє обличчя. Але коли Пригожин 9 травня згадав про "веселого дідуся", стало зрозуміло, що напевно, Путін вже не керує процесами в Росії", – припустив Піонтковський.
Андрій Піонтковський припустив, кого в Росії звинуватять в поразці у війні: дивіться відео
У Пригожина новий хазяїн
Проте в ситуації, коли війна програється, керманичам Росії потрібно зберегти владу. І для цього потрібно назначити винних, яких вже практично підготували. Але у них залишилась ще одна місія: їх мають визнати винними за найбільші поразки у війні.
Перший великий репутаційний успіх України – знищення Кримського моста, звільнення Мелітополя чи вхід ЗСУ до Донецька – стане тригером для давно замисленого плану. Зрадників заарештують і звинуватять у тому, що вони завдали страшного удару Росії,
– наголосив публіцист.
А російському народу будуть розповідати, що його штовхнули у цю безглузду війну негідники, які його обдурили – Шойгу, Герасимов та російські олігархи, яких теж оголосять зрадниками.
Поразку ж Росії у війні пояснять тим, що армія країни-агресорки воювала з коаліцією з 60 держав, і тому вона вимушена відступити.
"Пригожин до 9 травня працював на Путіна, а зараз – безпосередньо на російських олігархів Ковальчуків. І перш за все на Євгенія Ковальчука – єдиної людини, на якого Путін дивиться знизу догори", – зауважив Андрій Піонтковський.
Більше про заяви Євгенія Пригожина
- Власник ПВК "Вагнера" неодноразово звинувачував російське керівництво в зраді та корупції.
- Зокрема 21 лютого він звинуватив Шойгу та Герасимова в свідомому знищенні ПВК "Вагнера" через те, що вони нібито заборонили надавати вагнерівцям необхідні снаряди.
- Пізніше 4 травня Пригожин записав відео на тлі вбитих вагнерівців і знову звинуватив силовиків в смерті його бойовиків. Адже генерали не надавали його ПВК боєприпаси.
- А 9 травня ватажок вагнерівців знову поскаржився на дефіцит боєприпасів та згадав про "щасливого дідуся", який є "повним мудаком". Він не назвав прізвища, але й так було зрозуміло, що Пригожин мав на увазі Путіна.