Пригожина не запросили на крінжовий парад до Москви, тому він влаштовує вже традиційні істерики на камеру. Зокрема, він вже традиційно побідкався, що вагнерівцям не дають снаряди. Й кількість "двохсотих" серед пригожинських зеків зростає щодня. Панічні заяви Пригожина поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Думали, що український розвідник: під Бахмутом вагнерівці цілу ніч катували російського солдата

Вагнерівцям начебто погрожують "державною зрадою"

Героїчна оборона Бахмута увійшла в історію, а мужність українських героїв вразила весь світ. Російські окупанти не змогли досягнути там жодного результату. Пригожин, вагнерівці якого пакетизуються щодня, вже навіть заявляв, що відійде від Бахмута. Хоча у це й тоді мало хто вірив.

Але тепер "кухар Путіна" заявив, що вагнерівці залишаються й продовжать "двохсотитися" щонайменше ще декілька днів. Окрім того, Пригожин поскаржився, що міноборони Росії погрожує розцінити відхід вагнерівців від Бахмута як державну зраду.

"Кухар Путіна" розповів, що одна з бригад міноборони Росії вже втекла з-під Бахмута. Так злякалася контрнаступу ЗСУ, що просто залишила "стратегічний плацдарм", де ліквідували щонайменше 500 вагнерівців.

Вони просто взяли та драпанули,

– бідкається Пригожин.

"Щасливий дідусь-м*дак"

Не забув Пригожин привітати й Путіна з 9 травня. Доки у Москві шабаш "побєдобєсія", "кухар Путіна" записав чергове звернення. Він вкотре побідкався через снаряди й наголосив, що "вбивають наших солдат, а щасливий дідусь думає, що йому добре".

Далі Пригожин ставить риторичне запитання: "як жити Росії, якщо цей дідусь виявиться закінченим м*даком".

Жодних імен, але все зрозуміло.

Як Пригожин привітав Путіна: дивіться відео з мережі

Що кажуть в ISW про ситуацію у місті

Аналітики з ISW наголосили, що до Бахмута стягнули додаткові сили вагнерівців. Запеклі бої тривають. Водночас інформацію про начебто прибуття кадирівців на Бахмутський напрямок в ISW спростовують.

Українські герої провели низку успішних контратак біля Бахмута.