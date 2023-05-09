Пригожина не пригласили на кринжевой парад в Москву Поэтому он устраивает уже традиционные истерики на камеру. В частности, он посетовал, что вагнеровцам не дают снаряды. И количество "двухсотых" среди пригожинских зеков растет каждый день. Панические заявления Пригожина распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Вагнеровцам вроде бы угрожают "государственной изменой"

Героическая оборона Бахмута вошла в историю, а мужество украинских героев поразило весь мир. Российские оккупанты не смогли достичь там никакого результата. Пригожин, вагнеровцы которого пакетизируются каждый день, уже даже заявлял, что отойдет от Бахмута. Хотя в это и тогда мало кто верил.

Но теперь "повар Путина" заявил, что вагнеровцы остаются и продолжат "двухсотиться" как минимум еще несколько дней. Кроме того, Пригожин посетовал, что минобороны России угрожает расценить отход вагнеровцев от Бахмута как государственную измену.

"Повар Путина" рассказал, что одна из бригад минобороны России уже сбежала из-под Бахмута. Так испугалась контрнаступления ВСУ, просто покинувшей "стратегический плацдарм", где ликвидировали по меньшей мере 500 вагнеровцев.

Они просто взяли и драпанули,

– жалуется Пригожин.

"Счастливый дедушка-м*дак"

Не забыл Пригожин поздравить и Путина с 9 мая. Пока в Москве шабаш "победобесия", "повар Путина" записал очередное обращение. Он в очередной раз поплакался из-за снарядов и подчеркнул, что "убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо".

Далее Пригожин задает риторический вопрос: "как жить России, если этот дедушка окажется законченным м*даком".

Никаких имен, но все ясно.

Как Пригожин поздравил Путина: смотрите видео из сети

Что говорят в ISW о ситуации в городе

Аналитики из ISW подчеркнули, что в Бахмут стянули дополнительные силы вагнеровцев. Ожесточенные бои продолжаются. В то же время информацию о якобы прибытии кадыровцев на Бахмутское направление в ISW опровергают.

Украинские герои провели ряд успешных контратак у Бахмута.