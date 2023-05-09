Во вторник, 9 мая, когда многие цивилизованные государства, в частности Украина, празднуют День Европы, в России решили организовать "военный парад". Хотя назвать это мероприятие так крайне тяжело. Он выглядел очень жалко.

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Восхваление музейными экспонатами

Начать стоит с того, что было разговоров об этом "грандиозном параде" очень много. Но продолжался он всего, как урок в школе, – 45 минут. И похоже, что "ученики" были не очень подготовлены – потому и позорились.

Следовательно, не было на параде авиации, как и в прошлом году. Однако тогда в Москве отсутствие самолетов объяснили "плохой погодой". Сегодня же погода была хорошая и солнечная – потому и что именно помешало выпустить авиацию – под большим вопросом.

Парад в Москве ко "Дню Победы" / фото с росСМИ

Также пропагандисты накануне заявляли, что можно будет увидеть на Красной площади такую технику:

танки Т-34;

бронированные автомобили "Тигр-М";

бронеавтомобиль "ВПК – Урал";

ракетный комплекс "Искандер";

зенитная ракетная система С-400;

межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс";

танк Т-90М "Прорыв";

танк Т-14 "Армата".



"Искандер" на Красной площади / фото с росСМИ



Система С-400 на параде / Фото из вражеских СМИ



"Ярс" на параде музейной техники от Кремля / изображение из российских СМИ

Обратите внимание! Это список именно от вражеских СМИ. На официальном уровне в Кремле решили не публиковать список техники, как в предыдущие годы. Вероятно, из-за страха.

Стоит сказать, что "славная Армата" или где-то потерялась среди старья техники, или ее просто не было на параде.

К тому же лучше назвать этот парад не "военной", а "музейной" техники, потому что вряд ли то, что ездило по Красной площади, дольше нескольких часов продержится на фронте и не развалится.

Так называемый "военный парад" в Москве: смотрите видео

Скажем, пользователи сети заметили военного с антидроновым ружьем. Как известно, таким оружием "деды воевали" десятки лет назад. С тех пор Россия не сильно развилась.



Военный с антидроновым ружьем на параде / Фото из соцсетей

Другие курьезы: конструктор и "чемоданчик"

Отметим, что старая военная техника – это не единственное, чем отличились россияне во время этого парада. Во-первых, зрителям мероприятия стали раздавать "памятные наборы" в мешочках. Там было много интересного, в частности, конструктор. Очевидно, ветераны о нем и мечтать не могли.

В России ветеранам подарили конструктор / Изображение по кремлевским СМИ

Во-вторых, возле Владимира Путина заметили охранника с подозрительным черным чемоданчиком. Поговаривают, что она может помочь бункерному на случай дроновой атаки. Хотя диктатора очевидно уже ничего не спасет.

Загадочный чемоданчик Путина: смотрите видео с вражеских СМИ

Вспомним напоследок, что есть области в России, в которых даже такого "удовольствия для глаз" не происходило. Собственно, в западных регионах враждебного государства "в целях безопасности" решили ничего не проводить 9 мая.