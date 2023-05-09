У вівторок, 9 травня, коли чимало цивілізованих держав, зокрема Україна, святкують День Європи, у Росії вирішили організувати "військовий парад". Хоча назвати цей захід так вкрай важко. Мав він дуже жалюгідний вигляд.

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Вихваляння музейними експонатами

Розпочати варто з того, що було розмов про цей "грандіозний парад" дуже багато. Але тривав він всього, як урок в школі, – 45 хвилин. І схоже, що "учні" були не дуже підготовлені – тому й позорились.

Отже, не було на параді авіації, як і минулого року. Проте тоді у Москві відсутність літаків пояснили "поганою погодою". Сьогодні ж погода була хороша та сонячна – тому й "що саме" завадило випустити авіацію – "під великим питанням".

Парад у Москві до "Дня Побєди" / фото з росЗМІ

Також пропагандисти напередодні заявляли, що можна буде побачити на Красній площі таку техніку:

танки Т-34;

броньовані автомобілі "Тигр-М";

бронеавтомобіль "ВПК – Урал";

ракетний комплекс "Іскандер";

зенітна ракетна система С-400;

міжконтинентальна балістична ракета "Ярс";

танк Т-90М "Прорив";

танк Т-14 "Армата".



"Іскандер" на Красній площі / фото з росЗМІ



Система С-400 на параді / світлина з ворожих ЗМІ



"Ярс" на параді музейної техніки від Кремля / зображення з російських ЗМІ

Зверніть увагу! Це список саме від ворожих ЗМІ. На офіційному рівні в Кремлі вирішили не публікувати перелік техніки, як у попередні роки. Ймовірно, через страх.

Варто сказати, що "славнозвісна Армата" або десь загубилася серед мотлоху старої техніки, або ж її просто-таки не було на параді.

До того ж краще назвати цей парад не "військової", а – "музейної" техніки, бо навряд те, що їздило по Красній площі, довше декількох годин протримається на фронті й не розвалиться.

Так званий "військовий парад" у Москві: дивіться відео

Скажімо, користувачі мережі помітили військового з антидроновою рушницею. Як відомо, такою зброєю "діди воювали" десятки років тому. Від того часу Росія не дуже розвинулась.



Військовий з антидроновою рушницею на параді / Фото зі соцмереж

Інші курйози: конструктор та "чемоданчик"

Зазначимо, що стара військові техніка – це не єдине, чим відзначилися росіяни під час цього параду. По-перше, глядачам заходу почали роздавати "пам'ятні набори" у мішечках. Там було багато чого цікавого, зокрема, конструктор. Вочевидь, ветерани про нього й мріяти не могли.



У Росії ветеранам подарували конструктор / Зображення з кремлівських ЗМІ

По-друге, біля Владіміра Путіна помітили охоронця з підозрілою чорною валізкою. Подейкують, що вона "може допомогти" бункерному на випадок дронової атаки. Хоча диктатора, вочевидь, уже нічого не врятує.

Загадкова валізка Путіна: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Згадаємо наостанок, що є області в Росії, у який навіть такого "задоволення для очей" не відбувалось. Власне, у західних регіонах ворожої держави "в цілях безпеки" вирішили нічого не проводити 9 травня.