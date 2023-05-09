У вівторок, 9 травня, коли чимало цивілізованих держав, зокрема Україна, святкують День Європи, у Росії вирішили організувати "військовий парад". Хоча назвати цей захід так вкрай важко. Мав він дуже жалюгідний вигляд.
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Вихваляння музейними експонатами
Розпочати варто з того, що було розмов про цей "грандіозний парад" дуже багато. Але тривав він всього, як урок в школі, – 45 хвилин. І схоже, що "учні" були не дуже підготовлені – тому й позорились.
Отже, не було на параді авіації, як і минулого року. Проте тоді у Москві відсутність літаків пояснили "поганою погодою". Сьогодні ж погода була хороша та сонячна – тому й "що саме" завадило випустити авіацію – "під великим питанням".
Парад у Москві до "Дня Побєди" / фото з росЗМІ
Також пропагандисти напередодні заявляли, що можна буде побачити на Красній площі таку техніку:
- танки Т-34;
- броньовані автомобілі "Тигр-М";
- бронеавтомобіль "ВПК – Урал";
- ракетний комплекс "Іскандер";
- зенітна ракетна система С-400;
- міжконтинентальна балістична ракета "Ярс";
- танк Т-90М "Прорив";
- танк Т-14 "Армата".
"Іскандер" на Красній площі / фото з росЗМІ
Система С-400 на параді / світлина з ворожих ЗМІ
"Ярс" на параді музейної техніки від Кремля / зображення з російських ЗМІ
Варто сказати, що "славнозвісна Армата" або десь загубилася серед мотлоху старої техніки, або ж її просто-таки не було на параді.
До того ж краще назвати цей парад не "військової", а – "музейної" техніки, бо навряд те, що їздило по Красній площі, довше декількох годин протримається на фронті й не розвалиться.
Так званий "військовий парад" у Москві: дивіться відео
Скажімо, користувачі мережі помітили військового з антидроновою рушницею. Як відомо, такою зброєю "діди воювали" десятки років тому. Від того часу Росія не дуже розвинулась.
Військовий з антидроновою рушницею на параді / Фото зі соцмереж
Інші курйози: конструктор та "чемоданчик"
Зазначимо, що стара військові техніка – це не єдине, чим відзначилися росіяни під час цього параду. По-перше, глядачам заходу почали роздавати "пам'ятні набори" у мішечках. Там було багато чого цікавого, зокрема, конструктор. Вочевидь, ветерани про нього й мріяти не могли.
У Росії ветеранам подарували конструктор / Зображення з кремлівських ЗМІ
По-друге, біля Владіміра Путіна помітили охоронця з підозрілою чорною валізкою. Подейкують, що вона "може допомогти" бункерному на випадок дронової атаки. Хоча диктатора, вочевидь, уже нічого не врятує.
Загадкова валізка Путіна: дивіться відео з ворожих ЗМІ
Згадаємо наостанок, що є області в Росії, у який навіть такого "задоволення для очей" не відбувалось. Власне, у західних регіонах ворожої держави "в цілях безпеки" вирішили нічого не проводити 9 травня.