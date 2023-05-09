За наявною інформацією, впродовж цілої ночі найманці ПВК "Вагнера" катували добровольця з Росії. Сталося це під Бахмутом, куди боєць вирушив зі своїм батальйоном. Його вагнерівці переплутали з українським розвідником, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Трофей наробив біди

Можливо, російського добровольця відпустили б, але його прагнення до трофеїв зіграло з ним злий жарт. У його кишені виявили жетон Добровольчого українського корпусу. За цю знахідку окупант і поплатився своїм здоров'ям.

Потерпілий журналістам поскаржився на допити "з особливим натхненням". Їх вагнерівці проводили у чотирьох різних локаціях. Між ними окупанта найманці возили у вантажівці.

Жодних розмов, окрім допиту, зі мною не вели. Один тільки, поки мене перевозив, запитав: "Ти живий?" Я кажу: "Живий". Він не знущався – тільки змусив гімн Росії заспівати: може, перевіряв, чи знаю я слова. Так я йому спочатку заспівав гімн СРСР, а потім уже російський. Поки їхали, він слухав,

– розповідає загарбник.

Ясна річ, що вагнерівці з ним не церемонилися. Окупант поскаржився, що його кололи ножем у вічі. Після цього їх засипали невідомим порошком, напівголого відправили до холодного підвалу. Також російського добровольця били, обливали бензином, а також погрожували, що підпалять його.

Один з так званих "слідчих" під час свого останнього допиту запідозрив, що щось тут не так. Він полоненого вирішив передати до лап так званої військової поліції.

"Там одразу почали перевіряти мою приналежність до Росії. Розпитували мене про те, яка, наприклад, пам'ятка встановлена біля залізничного вокзалу в моєму рідному місті Орел. А коли зрозуміли, хто я, приїхала швидка і забрала мене спочатку до травмпункту, а звідти – у лікарню Брянки", – зазначив він.

Медики під час огляду діагностували у загарбника забій нирок, закриту травму правого плеча, а також хімічний опік очей. Про це російський окупант розповідає, ледь стримуючи сліз.



Боєць у лікарні після "допитів" вагнерівців / Фото "Медуза"

Свої – не кращі. На це окупант також поскаржився. Він зауважив, що за час його відсутності, командування записало бійця у дезертири або просто втікачі. Тож обіцяну йому зарплату у розмірі 160 тисяч рублів платити йому ніхто не буде.

"Мене після лікарні комісувати обіцяли, на фронт більше не відправлять. Та я й сам не хочу: після того, що там побачив, я не хочу в такій армії воювати. Кармічний обов'язок я, вважай, відпрацював", – додав він.

Будемо відвертими, цьому покидьку ще казково пощастило. Лиш за 7 травня нашим захисникам вдалося ліквідувати 540 окупантів. Якщо ж говорити про загальну статистику втрат ворога, то вона від 24 лютого 2022 налічує вже 194 970 бійців так званої "другої армії світу".