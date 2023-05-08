Російський медійник подзвонив вербувальнику ПВК. Під час телефонної розмови він запитав у нього про те, чи відрізняється зарплата у напрямку африканського континенту та України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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"Премія для родичів"
Представник вагнерівців натякнув, що зарплату, отриману на війні в Україні, витратити самому буде неможливо.
Українську премію будуть витрачати родичі, а африканську будеш витрачати самостійно. Ну такий, найвагоміший аргумент,
– сказав представник ПВК "Вагнер".
Журналіст оторопів і вирішив уточнити щодо рівня "виживання" в Україні. Натомість окупант засміявся у відповідь.
"Розуміння є, так?" – засміявся вагнерівець.
І дійсно, розуміння щодо того, як ЗСУ знищує російське "гарматне м'ясо" таки є.
Втрати росіян на війні в Україні
- Лише за минулу добу, 7 травня, українські військові ліквідували ще 660 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення "квитки на концерт Кобзона" отримали понад 193 тисячі російських солдатів.
- Лише на напрямку Бахмута за останні 9 місяців ворог втратив приблизно 100 тисяч живої сили. Однак це, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, лише орієнтовні цифри ворожих втрат. Він упевнений, що подальша верифікація лише збільшить цю кількість, адже ворог використовує особовий склад для так званих "м'ясних атак".
- Варто зазначити, що і сам глава ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин не приховує втрат своїх бійців. Щоби яскравіше продемонструвати начебто "снарядний голод", він вже обкладався десятками тіл ліквідованих найманців і записував відеозвернення. "Кухар Путіна" жалівся, що його знищені бійці начебто були добровольцями. І що свої життя вони віддають за те, аби російська влада "жирувала у своїх кабінетах з червоним деревом".