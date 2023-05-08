Российский медийщик позвонил вербовщику ЧВК. Во время телефонного разговора он спросил его, отличается ли зарплата в направлении африканского континента и Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на российские СМИ.

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"Премия для родственников"

Представитель вагнеровцев намекнул, что зарплату, полученную на войне в Украине, потратить самому будет невозможно.

Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую будешь тратить самостоятельно. Ну такой, самый весомый аргумент,

– сказал представитель ЧВК "Вагнер".

Журналист оторопел и решил уточнить уровень "выживания" в Украине. Вместо этого оккупант засмеялся в ответ.

"Понимание есть, да?" – засмеялся вагнеровец.

И действительно, понимание того, как ВСУ уничтожает российское "пушечное мясо" все-таки есть.

Потери россиян на войне в Украине