Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 660 российских террористов. Общее количество "пакетированных" уже превысило 193 тысяч.
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Потери агрессора в полномасштабной войне против Украины
Актуальная статистка потерь россиян выглядит следующим образом:
- личного состава – 193 430 (+660) человек;
- танков – 3723 (+6),
- боевых бронированных машин – 7248 (+10),
- артиллерийских систем – 3010 (+18),
- РСЗО – 554 (+2),
- средства ПВО – 306 (+0),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли/катера – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16),
- специальная техника – 380 (+5).
Потери врага по состоянию на 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Что происходит на фронте: коротко
- Оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Следовательно, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки враг совершил около 50 атак.
- Наша авиация за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.
- Защитники нашей страны в течение суток уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.
- Следует заметить, что в утренней сводке Генштаба сообщили, что российские оккупанты чувствуют свой близкий конец. Захватчики проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха.
- Эвакуации подлежат люди, имеющие русские паспорта. Причем в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации.