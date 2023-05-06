Автомобиль пропагандиста Audi Q7 взорвался около 10:40. Он ехал навестить родственников в деревню у Нижнего Новгорода. Все, что известно о взрыве, читайте дальше в материале 24 Канала.

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Мощный взрыв

Пропагандисты сообщали о чрезвычайно сильном взрыве. Сначала машину подбросило вверх. После этого машина перевернулась. Автомобиль буквально рассыпался, а на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра в глубину.

Интересно, что в машине тоже ехала его дочь, но она вышла за считанные минуты до взрыва.

Журналисты говорят, что они ехали в село Пионерское. Дочь пропагандиста вышла из авто, а уже через 100 метров оно взлетело в воздух.

Водитель погиб, а Прилепин – ранен

Водитель Прилепина погиб на месте. Это 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Раньше он был в рядах боевиков.

Погибший водитель / фото из российских СМИ

Сам пропагандист получил тяжелые ранения. Сначала российские СМИ сообщали, что врачи борются за жизнь пропагандиста, а потом мол с ним все хорошо. Хотя известно, что Прилепин сильно травмировал ноги.



Прилепин выжил / Фото российских СМИ

Заявление движения "Атеш"

В партизанском движении "Атеш" сообщили, что охотились на Прилепина в течение 5 месяцев – с начала 2023 года.

Партизаны сообщили, что пропагандист ехал не сам, а с "сюрпризом" на днище автомобиля. Сюрприз сработал.

Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем,

– заявили партизаны.

Правда, потом еще одна партизанская организация заявила, что берет ответственность за взрыв. Российский оппозиционер Илья Пономарев издал, что Прилепина взорвал а "Национальная республиканская армия". Это подпольная структура внутри России. Правда, на страницах организации информации о подрыве нет.

Обратите внимание! Российское правительство уже обвинило в инциденте Украину и США с Британией. Уголовное дело, которое было открыто после подрыва, в России квалифицировали как теракт.

Что известно о Захаре Прилепине

Прилепин – один из самых популярных в России пропагандистских писателей и публицистов. Он известен своими антиукраинскими взглядами. К примеру, открыто поддерживал аннексию Крыма и создание так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Он даже был советником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко. Также Прилепин заявлял, что участвовал в боевых действиях и убивал украинцев.

По российской методике Прилепин заявлял, что Киев – российский город, и целью России должно быть захват всей Украины.