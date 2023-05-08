Так, на Бахмутском направлении враг потерял около 100 тысяч живой силы за последние 9 месяцев. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Безумные потери россиян на Бахмутском направлении
По словам Череватого, на этом направлении россияне потеряли около 100 тысяч солдат за 9 месяцев. Однако это ориентировочный подсчет.
Уверен, что дальнейшая верификация приведет только к увеличению этой цифры. Это естественно, поскольку враг использует так называемые "мясные атаки" личного состава как главный метод ведения войны,
– отметил полковник.
Кстати, в среднем за сутки на Лиманском и Бахмутском направлении враг использует около 25 тысяч снарядов, то есть снарядного голода террористы не ощущают.
"Такие заявления главы ЧВК "Вагнера" связаны, вероятнее всего, с тем, что он взял на себя слишком много обещаний по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде, поскольку, кроме потери живой силы, никаких побед за ним нет", – считает Череватый.
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 8 мая после начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась уже на 194 970 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 540 солдат. Потери в технике:
- танков – 3730 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 7253 (+5) единицы;
- артиллерийских систем – 3018 (+8) единиц;
- РСЗО – 554 единицы;
- средств ПВО – 306 единиц;
- самолетов – 308 единиц;
- вертолетов – 294 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42) единицы;
- крылатых ракет – 947 единиц;
- кораблей и катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6) единиц;
- специальной техники – 384 (+4) единицы.