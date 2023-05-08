В общей сложности с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась уже на 194 970 воинов. Заметим, что это лишь приблизительное количество потерь противника, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.
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Потери России в технике
Следует отметить, что российские "ваньки" в Украине теряют не только руки, ноги и своих собратьев. С 24 февраля 2022 года Силы обороны "демилитаризовали" уже несколько тысяч единиц вражеской техники, в частности:
- танков – 3 730 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 7 253 (+5) единицы;
- артиллерийских систем – 3 018 (+8) единиц;
- РСЗО – 554 единицы;
- средства ПВО – 306 единиц;
- самолетов – 308 единиц;
- вертолетов – 294 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 614 (+42) единицы;
- крылатые ракеты – 947 единиц;
- корабли и катера – 18 единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 5 958 (+6) единиц;
- специальная техника – 384 (+4) единицы.
Ситуация на поле боя
- Как отмечали в Генштабе утром 8 мая, враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Также продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и защитниками за Бахмут и Марьинку Донецкой области. Только за прошедшие сутки ВСУ отразили 55 атак захватчиков на этих участках фронта.
- Кроме того, ночью Россия выпустила по Украине 35 ударных беспилотников типа "Шахид". Важно, что все дроны сбила украинское ПВО, однако все же было попадание в предприятие в Одессе. Однако враг нанес удар по этому объекту с помощью ракеты Х-22, которую нашим системам защиты неба трудно перехватывать.
- Вместе с тем отметим, что наши военные уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника в течение суток.