Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась вже на 194 970 вояків. Зауважимо, що це лише приблизна кількість втрат ворога, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.
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Втрати Росії у техніці
Варто наголосити, що російські "ваньки" в Україні втрачають не тільки руки, ноги й своїх побратимів. З 24 лютого 2022 року Сили оборони "демілітаризували" вже кілька тисяч одиниць ворожої техніки, зокрема:
- танків – 3 730 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7 253 (+5) одиниці;
- артилерійських систем – 3 018 (+8) одиниць;
- РСЗВ – 554 одиниці;
- засоби ППО – 306 одиниць;
- літаків – 308 одиниць;
- гелікоптерів – 294 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 614 (+42) одиниці;
- крилаті ракети – 947 одиниць;
- кораблі та катери – 18 одиниць;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 958 (+6) одиниць;
- спеціальна техніка – 384 (+4) одиниці.
Ситуація на полі бою
- Як зазначали у Генштабі вранці 8 травня, ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також тривають запеклі бої між окупантами та захисниками за Бахмут та Мар'їнку на Донеччині. Лише протягом минулої доби ЗСУ відбили 55 атак загарбників на цих ділянках фронту.
- Окрім того, вночі Росія випустила по Україні 35 ударних безпілотників типу "Шахід". Важливо, що всі дрони збила українська ППО, однак все ж було влучання в підприємство в Одесі. Однак ворог завдав удару по цьому об'єкту за допомогою ракети Х-22, що нашим системам захисту неба важко перехоплювати.
- Разом з тим зазначимо, що наші військові знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника протягом доби.