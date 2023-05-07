У неділю, 7 травня, речник Східного угрупування військ спростував слова лідера ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина стосовно того, що Бахмут виконало функцію міста, в якому "у м'ясорубці" загинуло чимало українців захисників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "FREEДОМ".

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Через що насправді у Пригожина істерика?

Як зазначив спікер, ймовірно, Пригожин не до кінця розуміє, що "віджимати об'єкти в Африці за допомогою ПВК" – це далеко не те саме, що протистояти ЗСУ. Однак все ж потрохи пояснення до одного з ватажка окупантів приходить, тому він і починає видавати всілякі маразматичні заяви. Сприймати їх серйозно, звісно, не варто.

Дивіться, вірити Пригожину – це себе не поважати. Людина з поведінкою міського божевільного. То він з трупами фотографується, то розмовляє з ними. То він звертається до президента України, то главкома (головнокомандувача ЗСУ – 24 Канал) нашого, то Шойгу... Людина загнана у безвихідь, адже взяла на себе занадто великі воєнно-політичні обов'язки. Але урешті-решт зрозуміло, що він безграмотний у військовій справі,

– сказав Череватий.

Окрім того, зі слів речника зрозуміло, що балачки Пригожина про нібито "снарядний голод" чи про так звану "м'ясорубку в Бахмуті" – це маячня повна.

По-перше , потрібно знати, що Росія використовує за добу на фронті близько 25 тисяч снарядів. З них половина припадає на ПВК "Вагнера". Як наголосив Череватий, це така кількість боєприпасів, про яку ЗСУ і мріяти не могли.

, потрібно знати, що Росія використовує за добу на фронті близько 25 тисяч снарядів. З них половина припадає на ПВК "Вагнера". Як наголосив Череватий, це така кількість боєприпасів, про яку ЗСУ і мріяти не могли. По-друге, Бахмут став м'ясорубкою насамперед для вагнерівців, а не – українських захисників. Власне, були періоди, коли втрати ворога та ЗСУ вимірювались у співвідношенні 10 до 1.

Він (Пригожин – 24 Канал) це прекрасно знає. Та головна причина істерики – це не снарядний голод... Це все білий шум для відвернення уваги та того факту, що вагнеру кінець. З тюрем не дають поповнення, а знищення відбувається: 157 людей вбитих та 200 поранених. Вважайте, що батальйону немає. Чим його поповнювати? Тобто у них не проблема в снарядах, а – особистим складом,

– констатував спікер.

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Окрім того, потрібно розуміти, що розповіді Пригожина про те, що нібито вагнерівці не мали намір захоплювати Бахмут є цілковитою брехнею. Вочевидь, ворог просто-таки не хоче визнавати публічно, що програє на полі бою.