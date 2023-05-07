Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що звертати увагу на заяви Пригожина – це не поважати себе. Сприймати слова "кухара Путіна" в тій парадигмі, в якій він видає подібну інформацію, Череватий не радить нікому з аналітиків та журналістів.

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Вся надія армії Росії – тюремники і кадирівці

Речник Східного угруповання військ ЗСУ впевнений, що першопричина всіх заяв Пригожина – це потужна оборона, яку проводять Збройні сили України.

Завдавши їм неймовірних втрат і по суті знищивши ПВК "Вагнер", вони спричинили істерику Пригожина. Він розуміє, що взявши перед військово-політичним керівництвом країни-агресора певні зобов'язання, неспроможний їх виконати, тому що немає поповнення в особовому складі з російських в'язниць,

– підкреслив Череватий.

Щодня окупанти втрачають величезні сили. За останню добу загинуло 157 окупантів на Бахмутському напрямку і серед них більшість – вагнерівці.

Зрозуміло, що поповнити такі щоденні втрати – це проблема. Від так Пригожин робить епатажні заяви для того, щоб максимально скинути з себе провину за неспроможність виконати взяти на себе зобов'язання. І тому вони розпочали з Кадировим цю "мильну оперу",

– відзначив співрозмовник.

Якщо подивитись на цю ситуацію ширше, то виходить, що вся надія "другої армії у світі" покладається на тюремників, по суті організаційне злочинне угруповання, та на угруповання національної республіки.

Сергій Череватий розповів про справжню причину заяв Пригожина: дивіться відео

Раніше був снарядний безліміт

Він розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку, де представлені в першу чергу збройні сили агресора, там набагато менша активність ворога – за добу там відбулося тільки 5 боєзіткнень. Але там він більше використовує засобів ураження – там відбулося 503 обстріли і 12 авіанальотів.

Там 32 окупанти загинуло і 80 отримали поранення. Цифри дещо менші,

– зазначив речник.

Череватий також заперечив заяву Пригожина про снарядний голод на Бахмутському напрямку, через який він нібито й хоче вивести звідти ПВК "Вагнер".

Це абсолютна брехня. Що добу окупанти в нашій операційній зоні використовують понад 25 тисяч снарядів. Якби у нас був такий "снарядний голод", ми б вже у Москві були,

– впевнений Сергій Череватий.

Він припустив, що можливо вагнерівці дещо обмежені в порівнянні з тим, коли раніше у них снарядний безліміт. Але й зараз Пригожин більш ніж достатньо забезпечений артилерійською та авіаційною підтримкою.

Що заявив Євгеній Пригожин