Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що звертати увагу на заяви Пригожина – це не поважати себе. Сприймати слова "кухара Путіна" в тій парадигмі, в якій він видає подібну інформацію, Череватий не радить нікому з аналітиків та журналістів.
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Вся надія армії Росії – тюремники і кадирівці
Речник Східного угруповання військ ЗСУ впевнений, що першопричина всіх заяв Пригожина – це потужна оборона, яку проводять Збройні сили України.
Завдавши їм неймовірних втрат і по суті знищивши ПВК "Вагнер", вони спричинили істерику Пригожина. Він розуміє, що взявши перед військово-політичним керівництвом країни-агресора певні зобов'язання, неспроможний їх виконати, тому що немає поповнення в особовому складі з російських в'язниць,
– підкреслив Череватий.
Щодня окупанти втрачають величезні сили. За останню добу загинуло 157 окупантів на Бахмутському напрямку і серед них більшість – вагнерівці.
Зрозуміло, що поповнити такі щоденні втрати – це проблема. Від так Пригожин робить епатажні заяви для того, щоб максимально скинути з себе провину за неспроможність виконати взяти на себе зобов'язання. І тому вони розпочали з Кадировим цю "мильну оперу",
– відзначив співрозмовник.
Якщо подивитись на цю ситуацію ширше, то виходить, що вся надія "другої армії у світі" покладається на тюремників, по суті організаційне злочинне угруповання, та на угруповання національної республіки.
Сергій Череватий розповів про справжню причину заяв Пригожина: дивіться відео
Раніше був снарядний безліміт
Він розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку, де представлені в першу чергу збройні сили агресора, там набагато менша активність ворога – за добу там відбулося тільки 5 боєзіткнень. Але там він більше використовує засобів ураження – там відбулося 503 обстріли і 12 авіанальотів.
Там 32 окупанти загинуло і 80 отримали поранення. Цифри дещо менші,
– зазначив речник.
Череватий також заперечив заяву Пригожина про снарядний голод на Бахмутському напрямку, через який він нібито й хоче вивести звідти ПВК "Вагнер".
Це абсолютна брехня. Що добу окупанти в нашій операційній зоні використовують понад 25 тисяч снарядів. Якби у нас був такий "снарядний голод", ми б вже у Москві були,
– впевнений Сергій Череватий.
Він припустив, що можливо вагнерівці дещо обмежені в порівнянні з тим, коли раніше у них снарядний безліміт. Але й зараз Пригожин більш ніж достатньо забезпечений артилерійською та авіаційною підтримкою.
Що заявив Євгеній Пригожин
- Власник ПВК "Вагнер" 4 травня зробив гучну заяву. Він звинуватив з додаванням ненормативної лексики російське військове керівництво у величезних втратах серед його вагнерівців через снарядний голод. Своє звернення він зняв поряд з великою кількістю загиблих у Бахмуті бійців ПВК "Вагнер".
- Згодом Пригожин додав, що 10 травня виведе вагнерівців з їхніх позицій в Бахмуті. Йому відповів Рамзан Кадиров, який запевнив, що його бойовики готові замінити ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.
- Пізніше "кухар Путіна" підтвердив, що 10 травня вагнерівці передадуть свої позиції у Бахмуті кадировцям.