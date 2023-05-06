Про це розповідають росЗМІ, передає 24 Канал. За їхніми даними, 10 травня бійці ПВК "Вагнера" покинуть свої позиції у Бахмуті, який вони не змогли захопити за майже 9 місяців. Їм на заміну мають стати бійці Кадирова з "Ахмату". Відповідну заяву зробив сам Пригожин.
Читайте також Росія змістила фокус із Бахмута на підготовку до українського контрнаступу, – ISW
Позиції передадуть о півночі
Я вже зв'язуюся з його (Кадирова – 24 Канал) представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, щоб 10 травня, о 00:00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут,
– пафосно заявив Пригожин.
Він також запевнив, що у місті залишилося якихось два квадратні кілометри, які потрібно захопити. І що неодмінно розпочате вагнерівцями завершать бійці "Ахмата".
Зауважимо, що сам Рамзан Кадиров 5 травня, коли Пригожин опублікував заяву про відхід на фоні "снарядного голоду", запропонував замінити вагнерівців своїми бійцями. Мовляв, завершувати штурм Бахмута будуть військові з "Ахмата".
З чого все почалося
- Спробуємо нагадати, як дійшло до того, що кадирівці можуть замінити вагнерівців у Бахмуті. А почалося все з відео, яке вночі 5 травня опублікував Євгєній Пригожин.
- На ролику він стоїть на фоні десятків ліквідованих найманців ПВК "Вагнера". Їхній глава бідкався на те, що вагнерівці зазнають шалених втрат. І що винні в цьому Шойгу та Герасимов.
- Таким чином "кухар Путіна" намагався переконати надати боєприпаси. Мовляв, його бійці стикаються зі "снарядним голодом". І це не дозволяє їм продовжувати штурмувати Бахмут.
- Уже через якісь години Пригожин вирішив від бідкання та лайки в сторону міноборони Росії перейти до погроз. Він заявив, що 10 травня його бійці покинуть Бахмут через той самий "снарядний голод". А вже пізніше стало відомо, що він таки вирішив здати свої позиції Кадирову та його бійцям.