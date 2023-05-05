Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, Кадиров шукає для себе перспективи.

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Кадирівці – слабка піхота

У своєму телеграм-каналі Кадиров побідкався, що із власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним не бачиться міноборони Росії. Він заявив, що якщо "генштаб втратить вагнерівців", то у Бахмут прийдуть кадирівці, які "готові за кілька годин взяти місто".

Ігор Романенко нагадав, що раніше у Кадирова погіршився стан здоров’я, тому він майже зник з публічного простору. Натомість Пригожин вирішив впіймати свій "шматок слави", але зараз заявив про нібито вихід вагнерівців з міста.

Підготовка кадирівців як піхоти слабка. Це легка піхота для загороджувальних загонів, до прикладу, а як воїни піхоти вони себе не проявили. Кадиров шукає вихід з положення. Він зацікавлений своїми перспективами та намагається їх реалізувати. Бо відчуває, що найближчі кілька тижнів все буде дуже погано,

– припустив він.

Що відомо про начебто вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута