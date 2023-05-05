Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, Кадыров ищет для себя перспективы.

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Кадыровцы – слабая пехота

В своем телеграмм-канале Кадыров посетовал, что с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не видится минобороны России. Он заявил, что если "генштаб потеряет вагнеровцев", то в Бахмут придут кадыровцы, которые "готовы за несколько часов взять город".

Игорь Романенко напомнил, что ранее у Кадырова ухудшилось состояние здоровья, поэтому он почти исчез из публичного пространства. Пригожин же решил поймать свой "кусок славы", но сейчас заявил о якобы выходе вагнеровцев из города.

Подготовка кадыровцев как пехоты слабая. Это легкая пехота для заградительных отрядов, например, а как воины пехоты они себя не проявили. Кадыров ищет выход из положения. Он заинтересован в своих перспективах и пытается их реализовать. Ибо чувствует, что ближайшие несколько недель все будет очень плохо,

– предположил он.

Что известно о якобы выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута