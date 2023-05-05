Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, Кадыров ищет для себя перспективы.
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Кадыровцы – слабая пехота
В своем телеграмм-канале Кадыров посетовал, что с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не видится минобороны России. Он заявил, что если "генштаб потеряет вагнеровцев", то в Бахмут придут кадыровцы, которые "готовы за несколько часов взять город".
Игорь Романенко напомнил, что ранее у Кадырова ухудшилось состояние здоровья, поэтому он почти исчез из публичного пространства. Пригожин же решил поймать свой "кусок славы", но сейчас заявил о якобы выходе вагнеровцев из города.
Подготовка кадыровцев как пехоты слабая. Это легкая пехота для заградительных отрядов, например, а как воины пехоты они себя не проявили. Кадыров ищет выход из положения. Он заинтересован в своих перспективах и пытается их реализовать. Ибо чувствует, что ближайшие несколько недель все будет очень плохо,
– предположил он.
Что известно о якобы выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута
- 5 мая Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ ранее призывали, что верить Пригожину нельзя ни в коем случае. По всей вероятности, он отнюдь не планирует отводить вагнеровцев из Бахмута до 10 мая.
- Перед этим глава вагнеровцев еще раз обругал минобороны и генштаб России. Также он снял видео на фоне нескольких десятков ликвидированных наемников, которых ВСУ уничтожили в боях за Бахмут.
- Россияне ноют из-за решения Пригожина и сравнивают его слова с очередным жестом доброй воли. В российских телеграмм-каналах граждане страны-агрессорки оставляли кучу гневных комментариев.