Собственно, парламент Чечни в конце апреля заявил, что нужно будет выделить 15 миллиардов рублей, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. За эти средства перезахоронят кадыровцев, которые слишком активно снимали тиктоки в Украине.
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Перезахоронят 10 тысяч солдат
На сайте представительства Кадырова в Ярославской области России говорится о поручении перезахоронить останки своих солдат, погибших на войне против Украины, и уточнено, что всего планируется перезахоронить 10 000 солдат.
– говорят в издании.
В издании также процитирован чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Он же заявил, что бойцов хоронят в общих могилах, а некоторых кадыровцев отпевают православные священники.
В Чечне планируют масштабные перезахоронения / Скриншот по изданию
Вскоре, поняв, что наговорил лишнего, он решил как можно быстрее опровергнуть распространяющуюся сетью информацию. По его словам, хакеры якобы взломали сайт представительства главы Чечни в Ярославской области. Мол, это сделали для того, чтобы распространять дезинформацию.
Тем временем подтверждает затруднительную ситуацию с кадыровцами террорист Игорь Гиркин. Он заметил, что в тиктоке больше не увидишь ролики с бойцами Рамзана Кадырова. Оно и не удивительно, ведь это интернет-войско работало только тогда, когда Россия могла похвастаться хоть какой-то победой. Поскольку таких нет, соответствующий контент создавать непросто.
К слову, потери врага продолжают постоянно расти. Так, к России уже отправили более 190 тысяч пакетов.
Сотни ликвидированных ежедневно
- За сутки 30 апреля наши защитники отправили на тот свет 450 российских захватчиков. Если говорить об общей статистике потерь, то она уже насчитывает 190 960 бойцов. Все это цифры по состоянию на утро 1 мая.
- Особого внимания заслуживает уничтоженная техника врага. В металлолом уже превратили 3 700 танков, 7 192 боевые бронированные машины, 2 921 артиллерийскую систему, 544 РСЗО, 295 средств ПВО.
- Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" на 308 самолетов, 294 вертолета, 2 476 БПЛА оперативно-тактического уровня, 932 крылатые ракеты, 18 судов, 5 845 автомобилей и 359 единиц спецтехники меньше.