Если же говорить о статистике с самого начала полномасштабного вторжения, то она поражает не меньше. Российское войско не досчитается уже 190 960 своих солдат. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

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Потери врага в технике

Также в металлолом превратили немало российской техники. Речь идет о тысячах танков, боевых бронированных машин, а также сотнях самолетов и вертолетов. Подробнее пройдемся по актуальной статистике потерь врага в технике:

танков – 3 700;

боевых бронированных машин – 7 192;

артиллерийских систем – 2 921;

РСЗО – 544;

средства ПВО – 295;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 476;

крылатых ракет – 932;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 845;

специальной техники – 359.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 1 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне продолжают атаковать

Следует понимать, что враг не надеется выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время вот уже 8 месяцев оккупанты не могут взять контроль над Бахмутом, бросая туда тысячи своих бойцов.

Наступательные действия врага сосредоточены на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 36 атак оккупантов. В эпицентре активных боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка, где наши защитники крепко держат оборону.