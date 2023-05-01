Власне, парламент Чечні наприкінці квітня заявив, що потрібно буде виділити 15 мільярдів рублів, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. За ці кошти перепоховають кадирівців, які аж надто активно знімали тіктоки в Україні.

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Перепоховають 10 тисяч солдатів

На сайті представництва Кадирова в Ярославській області Росії йдеться про доручення перепоховати останки своїх солдатів, які загинули на війні проти України, й уточнено, що всього планується перепоховати 10 000 солдатів,

– кажуть у виданні.

У виданні також процитували чеченського омбудсмена Мансура Солтаєва. Він же заявив, що бійців ховають у спільних могилах, а деяких кадирівців відспівують православні священники.



У Чечні планують масштабні перепоховання / Скриншот з видання

Невдовзі, зрозумівши, що наговорив зайвого, він вирішив якомога швидше спростувати інформацію, яка шириться мережею. За його словами, хакери буцімто зламали сайт представництва глави Чечні в Ярославській області. Мовляв, це зробили для того, щоб поширювати дезінформацію.

Тим часом підтверджує скрутну ситуацію з кадирівцями терорист Ігор Гіркін. Він зауважив, що у тіктоці більше не побачиш ролики з бійцями Рамзана Кадирова. Воно й не дивно, адже це інтернет-військо працювало лише тоді, коли Росія могла похизуватися бодай якоюсь перемогою. Оскільки таких немає, то відповідний контент створювати непросто.

До слова, втрати ворога продовжують невпинно зростати. Так, до Росії вже відправили понад 190 тисяч пакетів.

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