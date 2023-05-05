Но есть одно существенное "но", подчеркивает 24 Канал. Эксперты, аналитики и западные СМИ раньше призывали, что верить Пригожину нельзя ни в коем случае. По всей вероятности, он отнюдь не планирует отводить вагнеровцев из Бахмута до 10 мая. Впрочем, прежде чем делать подобные выводы, ознакомимся с его заявлением полностью.

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Пригожин сыплет угрозами

Его пресс-служба распространила официальное заявление главы ЧВК "Вагнера". В нем он заверил, что из-за "снарядного голода" его наемники 10 мая планируют отойти от позиций в Бахмуте. Их, убеждает Пригожин, передадут минобороны. Своих бойцов "повар Путина" пообещал отвести в тыловой лагерь.

Я отвожу подразделение ЧВК "Вагнера" из Бахмута, ведь при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель,

– отметил Пригожин.

Заявление Пригожина относительно отвода наемников из Бахмута / Фото из сети

А теперь вспомните, сколько вагнеровцев погибло в боях за Бахмут до сих пор. Речь идет о десятках тысяч. И что-то Пригожин это не слишком волновало. А тут он вдруг начал говорить о возможном отводе из-за отсутствия снарядов. Это больше похоже на:

попытку давления на минобороны, чтобы получить еще большее количество снарядов;

попытку продемонстрировать свою важность в войне против Украины;

российскую ИПСО;

попытку сделать ловушку для наших защитников, которые каким-то чудом должны поверить Пригожину;

очередную демонстрацию того, что внутри России идет грызня.

Это любопытно! В Кремле заявили, что обращение Евгения Пригожина уже видели. Об этом сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. В то же время, он решил не комментировать, что думает об угрозах со стороны "повара Путина".

К слову, ночью Пригожин снял другое видео. В нем он также обратился к Шойгу и Герасимову, но без подбора слов. Их он обругал с ног до головы, призывая дать снаряды.

Заметим, что видео "повар Путина" снял на фоне десятков ликвидированных наемников. Как уверяет он, бойцы погибли накануне. Собственно, в этом видео он тоже что-то скулил о бессмысленных потерях и подобном. Раньше он всем бойцам из ЧВК "Вагнера" говорил, что у них единственный путь – погибнуть за Россию. И с этой задачей оккупанты справляются на отлично.

Враг может готовить ловушку

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала. По его мнению, ролик с ликвидированными вагнеровцами выложили прежде всего для украинцев. Что это могла быть часть ИПСО, направленная на нас. Чтобы мы поверили в то, что захватчики достаточно ослабли, и мы можем немедленно атаковать их.

Это может быть столь интересная, хитро замаскированная ловушка, чтобы спровоцировать нас на более быстрый шаг атаки, чем это может быть. Спортсмены это хорошо понимают, это называется фальстарт,

– отметил он.