Мол, украинцы уже пошли в наступление. В этом случае очень важно соблюдать информационную тишину и не реагировать на подобные вбросы. Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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О победах сообщат
Безусловно, нужно быть очень осторожными, пока готовится операция по освобождению украинских территорий. Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг", все это напоминает детскую игру, в которой нужно не засмеяться, не сказать, выдержать информационную тишину, а тебя пытаются щекотать, смешить и провоцировать, чтобы ты не сдержался. Поэтому украинцам нужно продемонстрировать внутреннюю выдержку и верить в Вооруженные Силы Украины.
Нам нечего скрывать, когда это достойный результат. Мы можем известить население о том, что приближается победа, когда это не приведет к опасности для людей, которые порадуются,
– подчеркнула Гуменюк.
Такой опыт уже есть, Украина неоднократно освобождала свои территории. Известно, как правильно поступать в информационном пространстве.
"На вбросы не реагируем, доверяем Силам обороны. Генеральный штаб обязательно сообщит о победах, которые есть, даже о маленьких", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Зеленский оценил перспективы контрнаступления ВСУ
- Украинские защитники обязательно освободят каждый клочок родной земли от российских захватчиков. Поэтому контрнаступление ВСУ неизбежно.
- Президент нашего государства Владимир Зеленский подчеркнул, что вариантов провала – нет. Он заметил, что для достижения успеха все возможные усилия прилагают военные, общество, заводы, наши предприниматели. Так, нашу армию усиливают каждый день.
- В то же время, гарантий абсолютного успеха, конечно, нет. Более того, украинский лидер отметил, что неправильно говорить об успехе, если погибают люди. К сожалению, деоккупируя территории, Украина платит самую высокую цену – теряет своих людей, и это очень больно. Но украинцы не отступят и рассчитывают на поддержку от западных партнеров.