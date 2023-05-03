Как отмечают в издании, это делают во избежание утечки секретной информации, которая может сыграть на руку врагу. Если бы это произошло, ее обязательно использовали бы россияне в свою пользу на поле боя. Соответствующее мнение озвучили два чиновника из Европы, которые общаются с военным руководством Украины.

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На это повлияла утечка документов Пентагона

Чиновники отметили, что одной из причин засекреченности данных по поводу контрнаступления Украины является именно утечка документов Пентагона. Потому союзники не знают:

ни о сроках,

ни о том, где именно оно состоится,

ни количества войск, которые планируют переместить на позиции.

В издании Politico напоминают, что слитые документы содержали подробные данные о войне в Украине. В частности, говорилось о позициях войск, запасах вооружения, а также оценке потерь. Понятно, что Пентагон заверил Киев и союзников, что сделает все возможное, чтобы в дальнейшем такого не случалось.

Однако официальные лица в Украине все еще не готовы делиться важными для нашего государства данными. США и другие европейские страны получают некоторые базовые разведывательные данные. В Киеве делают все возможное для того, чтобы избежать широкого распространения деталей о планировании контрнаступления.

Данные засекречивают даже от своих

Журналисты также побеседовали с украинским депутатом на условиях анонимности. Он заявил, что детали контрнаступления скрывают даже от других столичных политиков.

Есть только несколько человек в стране, которые знают этот план,

– заметил депутат.

В то же время представитель Пентагона отметил, что никаких изменений не произошло. По его словам, Киев и Вашингтон на одинаковом уровне обмениваются данными. И что отсутствуют признаки того, что Украина что-то от США скрывает.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что молчание Украины перед контрнаступлением – не неожиданность. Он подчеркнул, что наше государство не обязано предупреждать Вашингтон о том, что вот-вот начнет операцию.

Джон Кирби также подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы Украина "имела все необходимое для того, чтобы быть готова к действиям".

Интересно, что другие представители администрации Байдена считают, что Украина никогда не была полностью открыта со США. По крайней мере, в вопросах, касающихся военных планов. Более того, по словам одного из чиновников, "они (Украина – 24 Канал) были скупы на информацию с самого начала".