Як зазначають у виданні, це роблять для того, щоб уникнути витоку секретної інформації, яка може зіграти на руку ворогові. Якби це сталося, то її обов'язково використали б росіяни на свою користь на полі бою. Відповідну думку озвучили двоє чиновників з Європи, котрі спілкуються з військовим керівництвом України.

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На це вплинув витік документів Пентагону

Чиновники зауважили, що однією з причин засекреченості даних щодо контрнаступу України є саме витік документів Пентагону. Тому союзники не знають:

ані про терміни,

ані про те, де саме він відбудеться,

ані кількості військ, які планують перемістити на позиції.

У виданні Politico нагадують, що злиті документи містили детальні дані про війну в Україні. Зокрема, мовилося про позиції військ, запаси озброєння, а також оцінки втрат. Ясна річ, що Пентагон запевнив Київ і союзників, що зробить все можливе, щоб надалі такого не ставалося.

Втім, офіційні особи в Україні все ще не готові ділитися важливими для нашої держави даними. Натомість США та інші європейські країни отримують деякі базові розвідувальні дані. В Києві роблять все можливе для того, щоб уникнути широкого розповсюдження деталей про планування контрнаступу.

Дані засекречують навіть від своїх

Журналісти також поспілкувалися з українським депутатом на умовах анонімності. Він заявив, що деталі контрнаступу приховують навіть від інших столичних політиків.

Є лише кілька людей в країні, які знають цей план,

– зауважив депутат.

Водночас представник Пентагону зауважив, що жодних змін не відбулося. За його словами, Київ і Вашингтон на однаковому рівні обмінюються даними. І що відсутні ознаки того, що Україна щось від США приховує.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що мовчанка України перед контрнаступом – не несподіванка. Він підкреслив, що наша держава не зобов'язана попереджати Вашингтон про те, що от-от почне операцію.

Джон Кірбі також наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна "мала все необхідне для того, щоб бути готовою до дій".

Цікаво, що інші представники адміністрації Байдена вважають, що Україна ніколи не була повністю відкритою зі США. Принаймні у питаннях, які стосуються військових планів. Ба більше, за словами одного з чиновників, "вони (Україна – 24 Канал) були скупі на інформацію з самого початку".